В Тульской области прошли учения с участием десантников

В Тульском соединении ВДВ проводят работу по внедрению новых методик боевой подготовки с элементами тактической стрельбы.

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

На новых объектах полигона Тесницкое разведчики отработали передвижение по полю боя со сменой огневых позиций, а также действия на случай атаки условного противника из засады.

Стрельбу вели из автоматов АК-74М, пистолетов Макарова и Ярыгина.

Также стало известно, что в Карелии лётчики истребительного авиационного полка Западного военного округа отработали приёмы ведения высокоманёвренного воздушного боя. Об этом сообщает ОТР.

Экипажи новейших сверхзвуковых истребителей Су-35С выполнили перехват условного противника. Программа занятий также включала манёвры ухода от атаки.

В занятиях участвовали расчёты зенитчиков и радиотехников.

Ранее сообщалось, что в Крыму прошли учения с участием боевых расчётов зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф».