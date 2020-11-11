В Средиземном море прошли совместные учения фрегата и противолодочного вертолёта ЧФ

Экипаж фрегата «Адмирал Эссен» и противолодочный вертолёт Ка-27ПЛ провели совместные учения в Средиземном море, заявили в пресс-службе Черноморского флота.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

Манёвры прошли в соответствии с планом боевой подготовки сил постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море.

Вертолёт отработал полёты на воздушную разведку целей, взлёты и посадки на палубу фрегата на ходу, а также выполнил алгоритм действий по поиску и слежению за подлодкой условного противника.

Экипаж фрегата, со своей стороны, проверил слаженность работы всех систем авиакомплекса и действия авианаводчиков.

Ранее Nation News сообщал, что военные полицейские Южного военного округа провели учения в городских условиях.