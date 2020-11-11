В Средиземном море прошли совместные учения фрегата и противолодочного вертолёта ЧФ
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Новый Севастополь».
Манёвры прошли в соответствии с планом боевой подготовки сил постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море.
Вертолёт отработал полёты на воздушную разведку целей, взлёты и посадки на палубу фрегата на ходу, а также выполнил алгоритм действий по поиску и слежению за подлодкой условного противника.
Экипаж фрегата, со своей стороны, проверил слаженность работы всех систем авиакомплекса и действия авианаводчиков.
Ранее Nation News сообщал, что военные полицейские Южного военного округа провели учения в городских условиях.