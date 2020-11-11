В Крыму проверяют сообщения о плохих условиях проживания ветерана
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю Ольгу Постнову.
По данным СМИ, в квартире участника боевых действий, расположенной в двухэтажном доме в селе Солнечное под Феодосией, разрушается и протекает потолок, потрескались стены.
«Почти десять лет Пётр Петрович Павленко добивается капитального ремонта дома, неоднократно писал письма в управляющую компанию и администрацию округа. А во время празднования 90-летия ветерана на праздничный стол обрушилась часть потолка», — заявила Постнова.
Ход проверки находится на личном контроле руководства ведомства.
Проверку проводит и прокуратура Крыма.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области организовали проверку информации о ветеране Великой Отечественной войны, который не может получить жильё.