В Крыму проверяют сообщения о плохих условиях проживания ветерана

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В Крыму проверяют сообщения о ненадлежащих условиях проживания ветерана Великой Отечественной войны.
В Крыму проверяют сообщения о плохих условиях проживания ветерана
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю Ольгу Постнову.

По данным СМИ, в квартире участника боевых действий, расположенной в двухэтажном доме в селе Солнечное под Феодосией, разрушается и протекает потолок, потрескались стены.

«Почти десять лет Пётр Петрович Павленко добивается капитального ремонта дома, неоднократно писал письма в управляющую компанию и администрацию округа. А во время празднования 90-летия ветерана на праздничный стол обрушилась часть потолка», — заявила Постнова.

Ход проверки находится на личном контроле руководства ведомства.

Проверку проводит и прокуратура Крыма.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области организовали проверку информации о ветеране Великой Отечественной войны, который не может получить жильё.

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