В Ростовской области проверяют сообщения о ветеране, который не может получить жильё

В Ростовской области проверяют сообщения СМИ о ветеране Великой Отечественной войны, который не может получить жильё.

Об этом информирует Rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное СУ СК России.

Утверждается, что 95-летний мужчина проживает в хуторе Божковка в доме, где нет газа, санузла, воды и канализации, а строение якобы признано пригодным для проживания. Ветерану предлагали сделать ремонт, но, по словам родственников, проблем с благоустройством это не решит.

Близкие мужчины обратились в суд. Теперь в ситуацию вмешались следователи.

«В данный момент проводится доследственная проверка, по её результатам будет принято процессуальное решение», — сказали в ведомстве.

В 2019 году URA.RU сообщало, что на Урале прокуратура потребовала признать недействительной сделку, из-за которой ветеран осталась без квартиры.