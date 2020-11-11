В Самаре рассказали о мерах из-за коронавируса для школ

В Самаре рассказали о мероприятиях для школ, направленных на снижение риска заболеваемости коронавирусом и сезонными инфекциями.

Об этом сообщает sova.info.

Представители городского департамента образования пояснили, что на сегодня образовательные учреждения обеспечены необходимыми рециркуляторами, санитайзерами, бесконтактными термометрами и средствами индивидуальной защиты.

«На руководителей образовательных организаций возложена персональная ответственность за соблюдение всех мер, действующих в условиях пандемии. Сотрудники ведомства проводят ежедневный контроль за организацией пропускного фильтра», — цитирует издание руководителя департамента образования Елену Чернегу.

Для минимизации контактов между детьми директорами школ были организованы отдельные входы и выходы для учеников, проработаны расписание уроков и организация питания, проводятся проветривание помещений и дезинфекция.

Ранее исполнительный директор Национального родительского комитета Юлия Матюнина в беседе с Nation News прокомментировала ситуацию с дистанционным обучением.