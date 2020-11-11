Белоусов назвал сроки окончания «истории с COVID-19» для экономики

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«История» с пандемией коронавируса для российской экономики завершится в текущем году или в начале 2021 года. Об этом заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов в ходе выступления на форуме «Сильные идеи для нового времени».
Белоусов назвал сроки окончания «истории с COVID-19» для экономики
  • РИА Новости

«В целом, если говорить о ковидных таких вот проявлениях, остро связанных с экономикой, я считаю, здесь Сергей Семёнович (Собянин. — RT) абсолютно прав. Эта история у нас в этом году, ну, может быть, зимой 2021 года завершится», — цитирует РИА Новости Белоусова.

Он отметил, что последствия пандемии будут проявляться и в 2021 году, и ещё в 2022-м и одна из ключевых проблем — это бюджет.

«Мы должны выходить из того гигантского бюджетного дефицита, для нас гигантского, который сложился в этом году. 4,4% — для нас это очень много», — добавил вице-премьер.

По его словам, России в 2021 году предстоит пройти через сжатие реальных расходов бюджета. 

Ранее Белоусов заявил, что расходы российского бюджета в 2021 году, связанные с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, составят суммарно 2 трлн рублей.

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