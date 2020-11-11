В Перми отметили рост спроса на ипотечное кредитование

В Перми специалисты отмечают, что жители края стали чаще брать ипотеку и оформлять банковские вклады.

Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на данные пресс-службы регионального отделения Центробанка.

Аналитики отследили динамику розничного кредитования в регионе в период с января по сентябрь текущего года.

За девять месяцев 2020 года жители Прикамья оформили кредиты на сумму 190,4 млрд рублей, что превышает объём розничного кредитования в аналогичном периоде прошлого года на 5%.

За данный период текущего года 24,4 тыс. прикамцев взяли ипотеку на сумму 46,3 млрд рублей, что больше, чем за такой же период 2019 года на 26% по количеству и на 40% — по объёму.

Специалисты подчеркивают, что, наравне с увеличением спроса на жилищные кредиты, население стало оформлять больше вкладов.

Сумма вкладов в банках составила 375,3 млрд рублей. Это на 10% больше по сравнению с прошлым годом. Около 90% сбережений — 329,1 млрд рублей — жители края хранят в рублях.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», генеральный директор Объединённого кредитного бюро Артур Александрович прокомментировал ситуацию с ипотекой в России.