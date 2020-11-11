Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать материалы «Украина.ру»

Роскомнадзор потребовал от Google вернуть доступ к материалам сетевого издания «Украина.ру». Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Роскомнадзор обратился с требованием к компании Google LLC вернуть доступ к материалам сетевого издания «Украина.ру», — заявили в ведомстве.

По данным Роскомнадзора, на видеохостинге YouTube был заблокирован фильм-расследование о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.

В ведомстве заявили, что такие ограничения нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней и «расцениваются как акт цензуры».

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что Facebook, Twitter и Google ограничивают доступ к материалам около 20 СМИ.