В Томске начали применять плазму для лечения тяжёлых больных с COVID-19

В Томске с начала ноября начали применять плазму для лечения тяжёлых больных с коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на данные администрации города.

«Мы получили полностью всё оборудование для биологической инактивации плазмы. На сегодняшний день 45 доноров уже свою кровь сдали, мы получили 17 литров такой плазмы. Первые 68 доз на станции переливании крови есть, их можно в любой момент использовать для тех, кто в этом нуждается», — цитирует издание заместителя губернатора региона Ивана Деева.

По его словам, для курса лечения в неделю пациентам требуется примерно десять доз плазмы, которая содержит высокие концентрации иммуноглобулина класса G.

Заготовленная плазма подвергается процедуре патогенинактивации: обеспечивается инфекционная безопасность компонента, а затем выдаётся в лечебную сеть по требованию.

Как передавал ранее телеканал «360», в Московской области более 35 тыс. человек стали донорами крови с начала 2020 года.