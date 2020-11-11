СК возбудил дело после гибели четырёх человек при пожаре в Чувашии

Уголовное дело возбудили после пожара в частном доме в селе Ряпино в Чувашии, во время которого погибли четыре человека. Об этом сообщили в Следственном комитете России по республике.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК России «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в ночь на 10 ноября в результате неосторожного обращения с огнём при курении в жилом доме в селе Ряпино Порецкого района Чувашии произошло возгорание.

Уточняется, что в результате погибли находившиеся внутри дома двое мужчин в возрасте 62 и 32 лет и две женщины в возрасте 62 и 49 лет.

Ранее в Казани после гибели пяти человек при пожаре возбудили уголовное дело.