СК возбудил дело после гибели четырёх человек при пожаре в Чувашии
- РИА Новости
«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК России «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», — говорится в сообщении.
По версии следствия, в ночь на 10 ноября в результате неосторожного обращения с огнём при курении в жилом доме в селе Ряпино Порецкого района Чувашии произошло возгорание.
Уточняется, что в результате погибли находившиеся внутри дома двое мужчин в возрасте 62 и 32 лет и две женщины в возрасте 62 и 49 лет.
Ранее в Казани после гибели пяти человек при пожаре возбудили уголовное дело.