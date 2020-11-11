В Санкт-Петербурге за сутки провели 34 561 тестов на COVID-19

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В Санкт-Петербурге за сутки провели 34 561 тестов на коронавирусную инфекцию.
В Санкт-Петербурге за сутки провели 34 561 тестов на COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на данные пресс-службы Смольного.

Под медицинским наблюдением находится 3 659 человек, из них 85 в обсерваторе, 1 795 — контактные, 1 779 — на самоизоляции.

По номеру «122» в единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, позвонили 1 299 раз.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировались 747 петербургских волонтёров, а также поступило 1 225 заявок, из них выполнены 1 134, остальные в работе.

Ранее вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с коронавирусом.

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