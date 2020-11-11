СК назвал приоритетную версию ЧП с самолётом ведущего НТВ
- РИА Новости
«Вместе с тем, согласно показаниям очевидцев и изучению их видеозаписей, имеются основания полагать, что винт легкомоторного самолёта не работал в момент столкновения с землёй», — цитирует РИА Новости Марковскую.
Она уточнила, что рассматривается ряд версий авиапроисшествия, в числе приоритетной — техническая неисправность воздушного судна.
Отмечается, что перед вылетом пилот не сразу смог запустить двигатель. Техсостояние самолёта будет установлено путём проведения необходимых экспертиз.
Крушение легкомоторного самолёта Piper Sport в Московской области произошло 7 ноября.