СК назвал приоритетную версию ЧП с самолётом ведущего НТВ

Короткая ссылка
Одной из приоритетных версий авиакатастрофы, в которой погиб ведущий НТВ Александр Колтовой, названа неисправность самолёта. Об этом сообщила старший помощник руководителя московского межрегионального СУ на транспорте Следственного комитета России Елена Марковская.
СК назвал приоритетную версию ЧП с самолётом ведущего НТВ
  • РИА Новости

«Вместе с тем, согласно показаниям очевидцев и изучению их видеозаписей, имеются основания полагать, что винт легкомоторного самолёта не работал в момент столкновения с землёй», — цитирует РИА Новости Марковскую.

Она уточнила, что рассматривается ряд версий авиапроисшествия, в числе приоритетной — техническая неисправность воздушного судна.

Отмечается, что перед вылетом пилот не сразу смог запустить двигатель. Техсостояние самолёта будет установлено путём проведения необходимых экспертиз.

Крушение легкомоторного самолёта Piper Sport в Московской области произошло 7 ноября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить