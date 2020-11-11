СК назвал приоритетную версию ЧП с самолётом ведущего НТВ

Одной из приоритетных версий авиакатастрофы, в которой погиб ведущий НТВ Александр Колтовой, названа неисправность самолёта. Об этом сообщила старший помощник руководителя московского межрегионального СУ на транспорте Следственного комитета России Елена Марковская.

«Вместе с тем, согласно показаниям очевидцев и изучению их видеозаписей, имеются основания полагать, что винт легкомоторного самолёта не работал в момент столкновения с землёй», — цитирует РИА Новости Марковскую.

Она уточнила, что рассматривается ряд версий авиапроисшествия, в числе приоритетной — техническая неисправность воздушного судна.

Отмечается, что перед вылетом пилот не сразу смог запустить двигатель. Техсостояние самолёта будет установлено путём проведения необходимых экспертиз.

Крушение легкомоторного самолёта Piper Sport в Московской области произошло 7 ноября.