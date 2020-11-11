В Петербурге вводятся новые ограничения из-за коронавируса

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В Санкт-Петербурге вводятся новые ограничения в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции.
В Петербурге вводятся новые ограничения из-за коронавируса
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

Как пишет издание «Невские новости», губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал соответствующее постановление.

Согласно сообщению пресс-службы администрации губернатора, любые мероприятия в Петербурге численностью более 50 человек в период с 14 ноября по 15 января должны быть согласованы с профильными органами исполнительной власти.

В городе приостанавливается работа кружков, секций и клубов, за исключением спортивных и образовательных программ.

Также вводятся дополнительные требования к допуску посетителей в театры и другие учреждения культуры, концертные залы и кинотеатры.

Предпринимателей обязуют перевести работников старше 65 лет, а также имеющих хронические заболевания, на дистанционный режим работы.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге за сутки скончались 74 человека с коронавирусной инфекцией.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что город находится в сложном положении из-за роста заболеваемости коронавирусом.

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