В Петербурге вводятся новые ограничения из-за коронавируса
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- РИА Новости
Как пишет издание «Невские новости», губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал соответствующее постановление.
Согласно сообщению пресс-службы администрации губернатора, любые мероприятия в Петербурге численностью более 50 человек в период с 14 ноября по 15 января должны быть согласованы с профильными органами исполнительной власти.
В городе приостанавливается работа кружков, секций и клубов, за исключением спортивных и образовательных программ.
Также вводятся дополнительные требования к допуску посетителей в театры и другие учреждения культуры, концертные залы и кинотеатры.
Предпринимателей обязуют перевести работников старше 65 лет, а также имеющих хронические заболевания, на дистанционный режим работы.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге за сутки скончались 74 человека с коронавирусной инфекцией.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что город находится в сложном положении из-за роста заболеваемости коронавирусом.