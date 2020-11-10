Беглов прокомментировал ситуацию с COVID-19 в Санкт-Петербурге

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что город находится в сложном положении из-за роста заболеваемости коронавирусом.
Беглов прокомментировал ситуацию с COVID-19 в Санкт-Петербурге
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости».

«Я ещё раз хочу подчеркнуть: не критичное, но сложное. Некоторые хватают за язык — «критичное». Критичным будет, когда приедут военные, начнут разворачивать временные госпитали. Оно критичное для стационаров тогда, когда не хватит коек», — отметил глава города.

Ранее телеканал «360» сообщал, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв навестил пациентов с коронавирусом, которые лежат в «красной зоне» временного госпиталя, развёрнутого на базе выставочного центра «Патриот» в Одинцове.

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