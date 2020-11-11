В Москве изменят конструкцию гробов для умерших от коронавируса
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- РИА Новости
«ГБУ «Ритуал» ввело новую услугу прощания в закрытом гробу со стеклянной промежуточной крышкой», — сказал он ТАСС.
Как отметил Екимов, решение принято с учётом существующих ограничений для соблюдения мер безопасности. Кроме того, понятна потребность граждан в традиционном прощании с близкими.
Промежуточная крышка из оргстекла монтируется в дополнение к основной, все соединения полностью герметичны, рассказал он.
В ГБУ «Ритуал» подчеркнули, что в прощальных залах и на кладбищах по-прежнему необходимо соблюдать социальную дистанцию и использовать индивидуальные средства защиты.
По последним данным оперштаба, в столице с начала пандемии скончались 7502 пациента с коронавирусной инфекцией.