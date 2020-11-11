В Москве изменят конструкцию гробов для умерших от коронавируса

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В Москве умерших от коронавируса будут хоронить в закрытых гробах со стеклянными крышками. Об этом сообщил директор ГБУ «Ритуал» Артём Екимов.
В Москве изменят конструкцию гробов для умерших от коронавируса
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«ГБУ «Ритуал» ввело новую услугу прощания в закрытом гробу со стеклянной промежуточной крышкой», — сказал он ТАСС.

Как отметил Екимов, решение принято с учётом существующих ограничений для соблюдения мер безопасности. Кроме того, понятна потребность граждан в традиционном прощании с близкими. 

Промежуточная крышка из оргстекла монтируется в дополнение к основной, все соединения полностью герметичны, рассказал он.

В ГБУ «Ритуал» подчеркнули, что в прощальных залах и на кладбищах по-прежнему необходимо соблюдать социальную дистанцию и использовать индивидуальные средства защиты.

По последним данным оперштаба, в столице с начала пандемии скончались 7502 пациента с коронавирусной инфекцией. 

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