В России за сутки умерли 432 пациента с коронавирусом

За сутки в России подтверждены 432 смерти людей с COVID-19, за всё время — 31 593, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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Накануне сообщалось о смерти 368 человек с COVID-19. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что 95% умерших пациентов с коронавирусом в столице занимались самолечением.