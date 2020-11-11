В России за сутки умерли 432 пациента с коронавирусом
За сутки в России подтверждены 432 смерти людей с COVID-19, за всё время — 31 593, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
- © РИА Новости / Александр Гальперин
Накануне сообщалось о смерти 368 человек с COVID-19.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что 95% умерших пациентов с коронавирусом в столице занимались самолечением.
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