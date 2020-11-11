Вице-губернатор Петербурга Шаскольский ушёл в отставку

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Шаскольский ушёл с занимаемой должности. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

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РИА Новости

Как отмечается, Шаскольский завершил работу на данном посту с 10 ноября. Временно исполнять обязанности по решению вопросов энергетики и тарифного регулирования будет вице-губернатор Максим Соколов.