В Приморье оценили ситуацию по распространению COVID-19

В Приморье оценили ситуацию по распространению коронавирусной инфекции, за последние сутки выявлено 212 инфицированных COVID-19.

Об этом сообщает vostokmedia.com со ссылкой на данные регионального оперштаба.

«Рекомендуется исключить нахождение несовершеннолетних в торговых центрах без присмотра родителей. Дополнительно напоминаем о необходимости соблюдать решение оперштаба о наполнении кинозалов и театров не более чем на 50%, обеспечивать соблюдение социальной дистанции при рассадке зрителей», — цитирует издание сообщение специалистов оперштаба.

В Приморском крае продолжает бессрочно действовать режим повышенной готовности, лицам старше 65 лет, а также с хроническими заболеваниями рекомендовано оставаться дома.

Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов в беседе с URA.RU оценил вероятность заболеть в самолётах и аэропортах.