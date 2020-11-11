Кабмин выделит почти 127 млн рублей на новое жильё после паводков в ЕАО

Правительство России выделит из резервного фонда около 127 млн рублей на выплаты пострадавшим от паводка в Еврейской автономной области (ЕАО) для приобретения ими нового жилья. Об этом говорится в разработанном Минстроем России проекте.

«Выделить в 2020 году Минстрою России из резервного фонда правительства России бюджетные ассигнования в размере до 126,75 млн рублей в целях предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету ЕАО на предоставление выплат гражданам, жилые помещения которых утрачены в результате паводка», — приводит ТАСС текст документа.

Уточняется, что в результате паводков площадь утраченных жилых помещений составила 1621,12 кв. м.

Ранее в региональном управлении МЧС России рассказали, что ситуация с подтоплениями из-за паводка на реке Амур в ЕАО улучшается, вода постепенно уходит из населённых пунктов.