Кабмин выделит почти 127 млн рублей на новое жильё после паводков в ЕАО
- РИА Новости
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«Выделить в 2020 году Минстрою России из резервного фонда правительства России бюджетные ассигнования в размере до 126,75 млн рублей в целях предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету ЕАО на предоставление выплат гражданам, жилые помещения которых утрачены в результате паводка», — приводит ТАСС текст документа.
Уточняется, что в результате паводков площадь утраченных жилых помещений составила 1621,12 кв. м.
Ранее в региональном управлении МЧС России рассказали, что ситуация с подтоплениями из-за паводка на реке Амур в ЕАО улучшается, вода постепенно уходит из населённых пунктов.