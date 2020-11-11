Эксперт оценил заболеваемость COVID-19 до начала массовой вакцинации

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Уровень заболеваемости коронавирусом будет сравнительно высоким до начала массовой иммунизации населения с помощью вакцин. Об этом заявил заведующий лабораторией генетики РНК-содержащих вирусов Научно-исследовательского института вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова Станислав Маркушин.
Эксперт оценил заболеваемость COVID-19 до начала массовой вакцинации
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«Заболеваемость коронавирусом будет значительной ещё долго, пока не начнётся массовая иммунизация с помощью новых вакцин. Значительных колебаний числа заболевших ждать не следует», — приводит ТАСС слова Маркушина.

Эксперт подчеркнул, что ухудшение ситуации может быть связано с началом гриппозной эпидемии и трудностями массовой защиты от коронавируса в зимний период.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что все российские вакцины от коронавирусной инфекции эффективны.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций врач Георгий Викулов в беседе с Nation News рассказал о мерах по борьбе с COVID-19.

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