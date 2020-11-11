«Обнуление» и «самоизоляция» названы словами года

Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина назвал «самоизоляцию» и «обнуление» главными словами 2020 года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доктора филологических наук, научного руководителя проекта «Слово года» института им. Пушкина Михаила Осадчего.

Отмечается, что экспертами были отобраны наиболее обсуждаемые темы года, с большим отрывом лидируют пандемия коронавируса и внесение изменений в российскую Конституцию.

На основе анализа текстовых блоков были отобраны ключевые слова.

Ранее опрос, проведённый аналитиками сервиса «Работа.ру», показал, с чем россияне связывают произошедшие с ними в 2020 году неудачи.

Так, каждый пятый опрошенный (21%) считает пандемию коронавируса одной из главных причин возникновения проблем в своей жизни, ещё 27% принявших участие в исследовании граждан связывают свой неуспех с другими событиями уходящего года.