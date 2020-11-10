Эксперты назвали самые популярные в России иномарки с пробегом
- ©Ford
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
Наибольшей популярностью на вторичном рынке пользовался Ford Focus. За девять месяцев в стране приобрели 91 тыс. таких машин.
Далее следуют Hyundai Solaris (83 тыс.) и Kia Rio (82 тыс.). В список также попали Toyota Corolla и Camry.
Ранее Inforeactor сообщал, что россияне купили более 3,8 млн подержанных автомобилей на 2 трлн рублей в январе — сентябре 2020 года.