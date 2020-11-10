Эксперты назвали самые популярные в России иномарки с пробегом

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В январе — сентябре 2020 года в России продано почти 2,9 млн иномарок с пробегом, что на 0,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.
Эксперты назвали самые популярные в России иномарки с пробегом
  • ©Ford

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

Наибольшей популярностью на вторичном рынке пользовался Ford Focus. За девять месяцев в стране приобрели 91 тыс. таких машин.

Далее следуют Hyundai Solaris (83 тыс.) и Kia Rio (82 тыс.). В список также попали Toyota Corolla и Camry.

Ранее Inforeactor сообщал, что россияне купили более 3,8 млн подержанных автомобилей на 2 трлн рублей в январе — сентябре 2020 года.

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