Эксперты назвали самые популярные в России иномарки с пробегом

В январе — сентябре 2020 года в России продано почти 2,9 млн иномарок с пробегом, что на 0,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат». Наибольшей популярностью на вторичном рынке пользовался Ford Focus. За девять месяцев в стране приобрели 91 тыс. таких машин. Далее следуют Hyundai Solaris (83 тыс.) и Kia Rio (82 тыс.). В список также попали Toyota Corolla и Camry. Ранее Inforeactor сообщал, что россияне купили более 3,8 млн подержанных автомобилей на 2 трлн рублей в январе — сентябре 2020 года.