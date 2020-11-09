Россияне купили более 3,8 млн подержанных автомобилей с начала года

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Россияне купили более 3,8 млн подержанных автомобилей на 2 трлн рублей в январе — сентябре 2020 года.
Россияне купили более 3,8 млн подержанных автомобилей с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает Inforeactor со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

Больше всего потратили на машины японской марки Toyota — 330 млрд рублей.

Далее следуют Lada (154 млрд рублей) и Mercedes (142 млрд рублей).

Как отметили эксперты, на приобретение автомобилей известных брендов, среди которых KIA, BMW, Nissan, Hyundai и Volkswagen, пришлось более 60% от всей суммы, потраченной на подержанные машины.

Ранее заместитель главного редактора радио «Автодор» Сергей Смирнов в беседе с Newinform оценил ситуацию на российском авторынке.

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