Эксперт оценил ситуацию на авторынке России

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Заместитель главного редактора радио «Автодор» Сергей Смирнов оценил ситуацию на российском авторынке.
Эксперт оценил ситуацию на авторынке России
  • Reuters

«Очевидно, что цены растут из-за курса доллара, евро. Несмотря на то что сборочное производство осуществляется на территории России, комплектующие всё равно в большинстве своём поступают из-за границы, и всё это, естественно, дорожает», — заявил он в беседе с Newinform.

По его словам, если в планах есть покупка новой машины, то ждать не стоит.

Смирнов также отметил, что какой автомобиль ни приобрети, он тут же теряет в цене 10%.

«Поэтому если вы хотите сделать некое вложение денег и купить автомобиль, надеясь при этом, что он подорожает, то это бессмысленно», — добавил он.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor дал рекомендации по смене летней резины на зимнюю.

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