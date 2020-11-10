Эксперт прокомментировал идею запретить шипованную резину

Автоэксперт Максим Кадаков прокомментировал идею запретить шипованную резину.

«Здесь две стороны вопроса. Первая — при движении шины трутся о дорогу, именно поэтому они и изнашиваются. Соответственно, если на резине шипы, то они механически выгрызают асфальт, причём для этого не надо гонять, а достаточно просто ехать», — заявил он в беседе со «Взглядом».

По его словам, вторая сторона заключается в том, что некоторые региональные дороги сильно заметает и их не успевают чистить, так что нормально и безопасно можно проехать только на шипах.

«Страна огромная, и везде совершенно разные условия. Поэтому логично было бы, конечно, отдать этот вопрос на откуп региональным властям, но только тогда мы должны решить, как это будет регулироваться», — полагает он.

Ранее депутат Государственной думы Александр Васильев поднял вопрос о запрете шипованной резины. По его словам, какой-то сверхнеобходимости для жителей Центральной России в шипованной резине нет, она нужна только там, где асфальта зимой практически не видно.

Автомобильный эксперт Вячеслав Субботин в беседе с Newinform оценил недостатки шипованной резины.