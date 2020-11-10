Автоэксперт оценил недостатки шипованной резины

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Автомобильный эксперт Вячеслав Субботин оценил недостатки шипованной резины.
Автоэксперт оценил недостатки шипованной резины
  • РИА Новости

«Шипованная резина при всех её преимуществах всё же изнашивает асфальт. В основном асфальт не изнашивают шины топовых производителей, так как они соответствуют нормам», — заявил он в беседе с Newinform.

По его словам, в Европе с её тёплым климатом шипы запрещены.

«Но как в нашей стране со множеством климатических поясов и зон сделать всё единообразным?» — отметил Субботин. В качестве примера он привёл поездку из Мурманска до Сочи.

Как отметил эксперт, безопасность важнее всего, поэтому нужно ездить на шипах и контролировать производство.

Ранее, как сообщал телеканал «360», власти Московской области напомнили об обязательной цифровой маркировке шин.

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