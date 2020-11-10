Подведены итоги по номинациям Дельфийских игр России

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Стали известны итоги по всем номинациям 19-х молодёжных Дельфийских игр России, проходивших 6—11 ноября в дистанционном формате.
Подведены итоги по номинациям Дельфийских игр России
  • РИА Новости

За дни состязаний разыграно 76 комплектов медалей в 30 номинациях народного, классического и современного искусства.

Финальным событием станет гала-концерт в Telegram. 11 ноября в канале Игр будут представлены выступления и работы золотых медалистов.

Игры посвящены 75-летию победы в Великой Отечественной войне и включены в план основных мероприятий по проведению в России Года памяти и славы. Они проходят под патронатом Международного Дельфийского комитета и под эгидой комиссии России по делам ЮНЕСКО.

Ранее сообщалось, что участниками стали более 1,7 тыс. человек в составе делегаций из 72 субъектов.

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