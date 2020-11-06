Стартовали Дельфийские игры России — 2020

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Стартовали молодёжные Дельфийские игры России. В 2020 году они проходят с 6 по 11 ноября в дистанционном формате.
Стартовали Дельфийские игры России — 2020
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19-е Игры посвящены 75-летию Победы и включены в план основных мероприятий по проведению в России Года памяти и славы в 2020 году. Они проводятся под патронатом Международного Дельфийского комитета и под эгидой комиссии России по делам ЮНЕСКО.

Участниками стали более 1,7 тыс. человек в составе делегаций из 72 субъектов. В жюри входят около 100 деятелей искусств, среди которых народные и заслуженные артисты России, профессора и доктора искусствоведения.

Предусмотрено 30 номинаций классического, народного и современного искусства. Всего будет разыграно 76 комплектов медалей.

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