Стартовали Дельфийские игры России — 2020

Стартовали молодёжные Дельфийские игры России. В 2020 году они проходят с 6 по 11 ноября в дистанционном формате.

19-е Игры посвящены 75-летию Победы и включены в план основных мероприятий по проведению в России Года памяти и славы в 2020 году. Они проводятся под патронатом Международного Дельфийского комитета и под эгидой комиссии России по делам ЮНЕСКО.

Участниками стали более 1,7 тыс. человек в составе делегаций из 72 субъектов. В жюри входят около 100 деятелей искусств, среди которых народные и заслуженные артисты России, профессора и доктора искусствоведения.

Предусмотрено 30 номинаций классического, народного и современного искусства. Всего будет разыграно 76 комплектов медалей.