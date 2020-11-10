Духовное управление мусульман объяснило фетву о межконфессиональных браках

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Богословское заключение Совета улемов Духовного управления мусульман (ДУМ) России о недопустимости межконфессиональных браков на территории страны датируется 2019 годом и было призвано подчеркнуть неодобрение такой практики. Об этом, как передаёт ТАСС, заявила руководитель пресс-службы ДУМ Диляра Ахметова.
Духовное управление мусульман объяснило фетву о межконфессиональных браках
  • РИА Новости

«В ортодоксальном прочтении мужчине-мусульманину дозволяется жениться на христианке или иудейке. Сама фетва принята, чтобы подчеркнуть, что в современных условиях именно Российской Федерации мы это не поощряем и не одобряем», — сказала она.

По её словам, эта фетва была принята год назад.

Как пояснила Ахметова, опубликованное на сайте ДУМ богословское заключение посвящено практике заключения мусульманского брака.

«В добавочных дополнительных материалах к нему стоит ссылка на фетву годичной давности», — добавила она.

Ранее было опубликовано богословское заключение Совета улемов ДУМ, в котором говорилось, что браки между мужчинами-мусульманами и христианками или иудейками запрещаются.

При этом там отмечалось, что они возможны по решению местного муфтия.

Как заявил муфтий Москвы Альбир Крганов, фетвы о запрете таких браков нельзя принимать без учёта реалий современного общества.

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