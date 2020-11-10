Духовное управление мусульман объяснило фетву о межконфессиональных браках
- РИА Новости
«В ортодоксальном прочтении мужчине-мусульманину дозволяется жениться на христианке или иудейке. Сама фетва принята, чтобы подчеркнуть, что в современных условиях именно Российской Федерации мы это не поощряем и не одобряем», — сказала она.
По её словам, эта фетва была принята год назад.
Как пояснила Ахметова, опубликованное на сайте ДУМ богословское заключение посвящено практике заключения мусульманского брака.
«В добавочных дополнительных материалах к нему стоит ссылка на фетву годичной давности», — добавила она.
Ранее было опубликовано богословское заключение Совета улемов ДУМ, в котором говорилось, что браки между мужчинами-мусульманами и христианками или иудейками запрещаются.
При этом там отмечалось, что они возможны по решению местного муфтия.
Как заявил муфтий Москвы Альбир Крганов, фетвы о запрете таких браков нельзя принимать без учёта реалий современного общества.