Духовное управление мусульман России запретило межконфессиональные браки

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Совет улемов Духовного управления мусульман (ДУМ) России вынес богословское заключение, в котором говорится, что браки между мужчинами-мусульманами и женщинами — христианками или иудейками запрещаются, но возможны по решению местного муфтия.
Духовное управление мусульман России запретило межконфессиональные браки
  • РИА Новости

Соответствующее заключение опубликовано на сайте ДУМ.

«Совет улемов… постановил: межконфессиональные браки, в частности, с представительницами людей Писания, на территории России недопустимы», — говорится в документе.

При этом там отмечается, что такие браки возможны лишь в «определённых единичных случаях» по решению местного муфтия.

В документе говорится, что если «девушка признаёт существование Одного Единого Бога, принимает Иисуса и Мухаммада как Божьих посланников и выражает готовность следовать предписаниям Священного Корана», то она вправе вступить в брак с мусульманином.

«Одним из нежелательных последствий смешанных браков является и то, что союз мусульман-мужчин с представительницами людей Писания в определённой степени уменьшает шансы мусульманок найти супруга-единоверца, вынуждая их выходить замуж за немусульман, что канонически запрещено», — сообщается в заключении.

В Духовном управлении мусульман Москвы при Духовном собрании мусульман России заявили, что фетвы о запрете браков между мусульманами и представителями других религий нельзя принимать без учёта реалий современного общества.

«Мы считаем, что нельзя так, без учёта современных реалий и многонациональности, многоконфессиональности общества, где мы живём, издавать такие фетвы», — цитирует Интерфакс главу ДСМР, муфтия Москвы Альбира Крганова.

В свою очередь, секретарь Совета улемов ДУМ Татарстана Рустам Нургалеев отметил, что взгляды ДУМ России не всегда отражают интересы мусульман России.

«Мусульмане Республики Татарстан не ассоциируют себя с муфтиятом ДУМ России, и это решение точно не касается тех регионов, которые имеют свои духовные управления и других муфтиев», — заявил Нургалеев.

4 ноября российский лидер Владимир на встрече с представителями религиозных конфессий отметил, что во всех мировых религиях все люди равны перед Всевышним.

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