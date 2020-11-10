В Ингушетии вводят обязательный режим самоизоляции для пожилых

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал указ о введении обязательного режима самоизоляции для граждан старше 65 лет из-за ситуации с коронавирусом.
В Ингушетии вводят обязательный режим самоизоляции для пожилых
  • Pixabay

Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте главы региона.

«Обязать лиц в возрасте 65 лет и старше, а также граждан, имеющих хронические заболевания… перенёсших инфаркт или инсульт, с 10 ноября 2020 года и до особого распоряжения соблюдать режим самоизоляции на дому по месту проживания (месту пребывания)», — говорится в документе.

Отмечается, что исключение составляют лишь случаи обращения за экстренной медицинской помощью, следования в ближайшие магазины, выгула домашних животных и выноса мусора.

Ранее власти Башкирии ввели в регионе обязательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет и для тех, у кого есть хронические заболевания.

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