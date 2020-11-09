В Башкирии вводят обязательный режим самоизоляции для пожилых
- Gettyimages.ru
Об этом заявил глава республики Радий Хабиров.
«Я подпишу сегодня указ о переводе жителей 65 лет и старше и с хроническими заболеваниями на обязательный режим самоизоляции», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, у пожилых людей будет два часа на прогулки и походы по магазинам. Выходить из дома они смогут с 11:00 до 13:00.
«Указ начинает действовать с завтрашнего дня», — добавил он.
Ранее сообщалось, что в Ивановской области вводится режим самоизоляции для пожилых людей.