В Ивановской области вводится режим самоизоляции для пожилых людей

Ивановские власти приняли решение ввести режим обязательной самоизоляции для пожилых граждан старше 65 лет из-за роста числа случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом говорится на сайте администрации региона.

«С 6 ноября вводится «домашний режим» для жителей в возрасте старше 65 лет», — указывается в заявлении.

Отмечается, что работающим пенсионерам в возрасте старше 65 лет автоматически оформят больничные листы. Это значит, что им не нужно идти в поликлиники за больничными листами.

Ранее сообщалось, что школьные каникулы в Ивановской области продлены на неделю из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.