В Ивановской области вводится режим самоизоляции для пожилых людей
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте администрации региона.
«С 6 ноября вводится «домашний режим» для жителей в возрасте старше 65 лет», — указывается в заявлении.
Отмечается, что работающим пенсионерам в возрасте старше 65 лет автоматически оформят больничные листы. Это значит, что им не нужно идти в поликлиники за больничными листами.
Ранее сообщалось, что школьные каникулы в Ивановской области продлены на неделю из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.