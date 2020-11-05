В Ивановской области вводится режим самоизоляции для пожилых людей

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Ивановские власти приняли решение ввести режим обязательной самоизоляции для пожилых граждан старше 65 лет из-за роста числа случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
В Ивановской области вводится режим самоизоляции для пожилых людей
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте администрации региона.

«С 6 ноября вводится «домашний режим» для жителей в возрасте старше 65 лет», — указывается в заявлении.

Отмечается, что работающим пенсионерам в возрасте старше 65 лет автоматически оформят больничные листы. Это значит, что им не нужно идти в поликлиники за больничными листами. 

Ранее сообщалось, что школьные каникулы в Ивановской области продлены на неделю из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

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