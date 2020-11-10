Мэр дагестанского Дербента покинул свой пост

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Мэр дагестанского Дербента Хизри Абакаров сообщил, что покинул пост.
Мэр дагестанского Дербента покинул свой пост
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Об этом он сам рассказал на своей странице в Instagram, приложив к посту соответствующее постановление.

«Жизнь не стоит на месте, она движется вперёд, происходят изменения. Сегодня я подписал постановление о досрочном прекращении мною полномочий главы городского округа «город Дербент», — отметил он.

По словам Абакарова, временно исполняющим обязанности главы города станет его первый заместитель Рустамбек Пирмагомедов.

Абакаров не уточнил причину такого решения.

Ранее на заседании Тамбовской городской думы глава областного центра Наталия Макаревич объявила, что слагает полномочия по собственному желанию.

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