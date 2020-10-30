Глава Тамбова Наталия Макаревич объявила об отставке
На заседании Тамбовской городской думы глава областного центра Наталия Макаревич объявила о сложении полномочий по собственному желанию.
- © Администрация города Тамбова
Как передаёт «Тамбовский курьер», 32 присутствующих депутата приняли отставку единогласно.
Обязанности главы города с 3 ноября будет исполнять Максим Косенков.
Ранее стало известно об оставке мэра Южно-Курильского района Вячеслава Власенко.
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