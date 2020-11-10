Воробьёв наградил врачей и курсантов-медиков за борьбу с COVID-19

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв наградил врачей и курсантов военно-медицинских академий, работающих в инфекционном стационаре Одинцовской больницы на базе конгрессно-выставочного центра «Патриот», за добросовестный труд в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Сколько угодно можно организовывать койки, кислород и вакцину, но без врачей ничего не работает. И весной, и сейчас порядка 30 тыс. врачей мобилизованы, среднего медицинского персонала. И тех, кто помогает, кормит, стирает. Это бесценные кадры, а также все, кто работает в скорой помощи, неотложках. Хочу выполнить поручение президента — вручить вам награды, которые вы заслужили», — сказал Андрей Воробьёв.

В мае в госпиталь направили и курсантов из Военно-медицинской академии имени Кирова. Они работали весной, летом, а теперь вернулись вновь.

Иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН прокомментировала ситуацию с пандемией.