Воробьёв наградил врачей и курсантов-медиков за борьбу с COVID-19

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв наградил врачей и курсантов военно-медицинских академий, работающих в инфекционном стационаре Одинцовской больницы на базе конгрессно-выставочного центра «Патриот», за добросовестный труд в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Воробьёв наградил врачей и курсантов-медиков за борьбу с COVID-19
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Об этом сообщает телеканал «360».

«Сколько угодно можно организовывать койки, кислород и вакцину, но без врачей ничего не работает. И весной, и сейчас порядка 30 тыс. врачей мобилизованы, среднего медицинского персонала. И тех, кто помогает, кормит, стирает. Это бесценные кадры, а также все, кто работает в скорой помощи, неотложках. Хочу выполнить поручение президента — вручить вам награды, которые вы заслужили», — сказал Андрей Воробьёв.

В мае в госпиталь направили и курсантов из Военно-медицинской академии имени Кирова. Они работали весной, летом, а теперь вернулись вновь.

Иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН прокомментировала ситуацию с пандемией.

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