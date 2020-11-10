Воробьёв наградил врачей и курсантов-медиков за борьбу с COVID-19
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Сколько угодно можно организовывать койки, кислород и вакцину, но без врачей ничего не работает. И весной, и сейчас порядка 30 тыс. врачей мобилизованы, среднего медицинского персонала. И тех, кто помогает, кормит, стирает. Это бесценные кадры, а также все, кто работает в скорой помощи, неотложках. Хочу выполнить поручение президента — вручить вам награды, которые вы заслужили», — сказал Андрей Воробьёв.
В мае в госпиталь направили и курсантов из Военно-медицинской академии имени Кирова. Они работали весной, летом, а теперь вернулись вновь.
Иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН прокомментировала ситуацию с пандемией.