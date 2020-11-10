В Москве рассказали о подготовке к зиме в условиях пандемии

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Заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков рассказал о подготовке города к зиме в условиях пандемии.
В Москве рассказали о подготовке к зиме в условиях пандемии
  • РИА Новости

«В столице всё готово к холодам — и люди, и техника для уборки улиц, для обслуживания жилых домов и других зданий», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, в целом 2020-й стал необычным годом для всех, в том числе для ЖКХ.

Как отметил Бирюков, из-за пандемии пришлось сократить сроки подготовки к зиме.

«Раньше мы приступали к профилактике теплоснабжающих систем после отключения отопления с первых чисел мая. А в этом году начали на два месяца позже — с 7 июля», — сообщил он.

Заммэра также сказал, что в городе занимались подготовкой временных коронавирусных госпиталей и перепрофилированием лечебных учреждений.

«Сегодня завершили реконструкцию и готовим к открытию 11 поликлиник. В ближайшее время обновим ещё 25 таких зданий. Это всё делают коммунальщики, которые когда-то занимались благоустройством, а сейчас ремонтом. Благо, есть специалисты, есть опыт в этой работе», — добавил Бирюков.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье оценили готовность отопительных систем.

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