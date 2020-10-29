В Подмосковье оценили готовность отопительных систем

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Готовность отопительных систем в Московской области проверена в 90% округов.
В Подмосковье оценили готовность отопительных систем
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на данные администрации области.

«Вручение паспортов готовности к осенне-зимнему периоду — это подведение итогов большой работы, выполненной энергетическими, коммунальными компаниями и организациями ЖКХ», — цитирует телеканал министра энергетики Московской области Александра Самарина.

Отчитаться по устранению недоделок и неточностей каждому округу необходимо до 15 ноября.

По словам министра, отопление в этом году дали раньше, несмотря на изменения в сроках подготовки к осенне-зимнему периоду из-за пандемии. Он отметил, что к началу осенне-зимнего периода в порядок привели порядка 2,6 тыс. котельных, проверили свыше 53 тыс. многоквартирных домов, осмотрели газопроводы и электросетевые подстанции.

Ранее сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы сообщил, что столичный метрополитен проводит ежегодные подготовительные работы к зимнему периоду.

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