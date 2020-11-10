Власти Москвы будут проводить рейды по ночным клубам

Власти Москвы будут проводить рейды по ночным развлекательным заведениям.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

«Мы будем проводить рейды по соблюдению ночными развлекательными заведениями указа мэра о приостановке деятельности с 23:00 до 06:00. В случае если организации не выполняют требования, то они могут быть оштрафованы», — сказал он.

Ранее стало известно, что в Москве с 13 ноября по 15 января запрещается проведение ночных развлекательных мероприятий.