В Севастополе за сутки выявили 71 новый случай заболевания COVID-19

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В Севастополе зарегистрирован 71 новый случай инфицирования COVID-19 за прошедшие сутки.
В Севастополе за сутки выявили 71 новый случай заболевания COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на данные пресс-службы правительства города.

Из этого числа 35 пациентов были госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больниц, остальные будут проходить лечение дома.

Также за сутки 64 человека были выписаны после выздоровления с отрицательными результатами теста на COVID-19. Таким образом, на сегодняшний день в стационарах города находятся 345 человек.

«Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 3190 человек. В настоящий момент выздоровели 2068 человек, 79 умерли», — уточнили в правительстве.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Минздраве Краснодарского края дали советы гражданам на самоизоляции.

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