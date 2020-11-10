В Севастополе за сутки выявили 71 новый случай заболевания COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на данные пресс-службы правительства города.
Из этого числа 35 пациентов были госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больниц, остальные будут проходить лечение дома.
Также за сутки 64 человека были выписаны после выздоровления с отрицательными результатами теста на COVID-19. Таким образом, на сегодняшний день в стационарах города находятся 345 человек.
«Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 3190 человек. В настоящий момент выздоровели 2068 человек, 79 умерли», — уточнили в правительстве.
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