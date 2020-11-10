Воробьёв навестил пациентов «красной зоны» госпиталя в Одинцово

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв навестил пациентов с коронавирусом, которые лежат в «красной зоне» временного госпиталя, развёрнутого на базе выставочного центра «Патриот» в Одинцово.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Общался здесь с пациентами. От них слова огромной благодарности за профессионализм, вежливость врачей и среднего медицинского персонала», — сказал Андрей Воробьёв.

В госпитале парка «Патриот» развёрнуто 1420 коек, к кислороду из них подключено 1020. Больных лечат 150 медиков Подмосковья и почти 900 специалистов от Министерства обороны России.

Как ранее сообщал портал kp.ru, терапевтический корпус городской больницы Первоуральска перепрофилировали под госпиталь для инфицированных COVID-19.