Воробьёв навестил пациентов «красной зоны» госпиталя в Одинцово
- © Пресс-служба правительства Московской области
Об этом сообщает телеканал «360».
«Общался здесь с пациентами. От них слова огромной благодарности за профессионализм, вежливость врачей и среднего медицинского персонала», — сказал Андрей Воробьёв.
В госпитале парка «Патриот» развёрнуто 1420 коек, к кислороду из них подключено 1020. Больных лечат 150 медиков Подмосковья и почти 900 специалистов от Министерства обороны России.
Как ранее сообщал портал kp.ru, терапевтический корпус городской больницы Первоуральска перепрофилировали под госпиталь для инфицированных COVID-19.