В Краснодаре рассказали о штрафах за нарушение режима повышенной готовности
- РИА Новости
Об этом сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Всего проверено 60 предприятий общепита, а также торгово-развлекательный центр и гипермаркет. Выявлено семь объектов, где не соблюдали режим повышенной готовности.
Общая сумма назначенных штрафов составляет 1,2 млн рублей. Материалы направлены в суд.
Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов в беседе с URA.RU оценил вероятность заболеть в самолётах и аэропортах.