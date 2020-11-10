В Краснодаре рассказали о штрафах за нарушение режима повышенной готовности

В Краснодаре с 6 по 8 ноября составили девять административных протоколов на заведения, в которых не соблюдались ограничительные меры. Среди нарушений — отсутствие масок у сотрудников, работа после 00:00, предоставление услуг питания в ТРЦ.

Об этом сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Всего проверено 60 предприятий общепита, а также торгово-развлекательный центр и гипермаркет. Выявлено семь объектов, где не соблюдали режим повышенной готовности.

Общая сумма назначенных штрафов составляет 1,2 млн рублей. Материалы направлены в суд.

Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов в беседе с URA.RU оценил вероятность заболеть в самолётах и аэропортах.