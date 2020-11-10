Файзуллин назвал своей задачей обеспечить жильём 5 млн россиян ежегодно
- РИА Новости
Об этом он заявил на пленарном заседании в Государственной думе.
«Задачи, которые стоят перед строительной и жилищно-коммунальной отраслями, зафиксированы в национальных целях России. Основная — обеспечение и улучшение жилищных условий для 5 млн жителей нашей страны», — приводит ТАСС его слова.
9 ноября президент России Владимир Путин отправил в отставку ряд министров. Со своих должностей были сняты главы Минстроя, Минприроды и Министерства транспорта.
На их место были назначены врио.