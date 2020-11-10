В Хакасии ужесточат карантинные меры

Глава Хакасии Валентин Коновалов объявил об ужесточении карантинных мер в регионе из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Соответствующий пост он опубликовал на странице в соцсети «ВКонтакте».

«В постановление правительства Хакасии о введении режима повышенной готовности внесены изменения, которые вступают в силу с 11 ноября. В школах Абакана, Черногорска, Саяногорска и Усть-Абакана в обязательном порядке вводится дистанционный формат обучения для учащихся 5–11-х классов», — отметил Коновалов.

Также, по его словам, обязательный дистанционный образовательный процесс устанавливается в республиканских учреждениях среднего профессионального образования (техникумы, колледжи).

«Вузам Хакасии рекомендовано применять дистанционные образовательные технологии», — добавил глава региона.

Вместе с этими мерами ещё вводится норма, ограничивающая нахождение вне места жительства несовершеннолетних без сопровождения взрослых.

Ранее по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко в Хакасию в связи со вспышкой COVID-19 прилетели специалисты Минздрава.