В Крыму прокомментировали ситуацию с наличием лекарств в аптеках

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Глава Росздравнадзора Крыма Василий Климов прокомментировал ситуацию с лекарствами в аптеках.
В Крыму прокомментировали ситуацию с наличием лекарств в аптеках
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости Крым.

«Ситуация не ухудшилась, лекарства поступают, но везде ощущается повышенный спрос. Сейчас какой-то ажиотаж спал, видимо, сработали призывы не закупать препараты впрок. Но наблюдается спорадический дефицит: в одной сети аптек препарат появляется, в другой исчезает. Если раньше препарат был в каждой аптеке, то сейчас людям приходится их поискать. Но какого-то критического дефицита нет», — сообщил Василий Климов.

Он отметил, что речь идёт о стандартном наборе препаратов, которые, как считают многие, помогают при борьбе с коронавирусной инфекцией.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству до 10 ноября выделить дополнительно из федерального бюджета регионам средства на приобретение лекарств для борьбы с COVID-19.

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