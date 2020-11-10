Больницу в Первоуральске перепрофилировали под госпиталь для пациентов с COVID-19

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Терапевтический корпус городской больницы Первоуральска перепрофилировали под госпиталь для инфицированных COVID-19. Сообщается, что он уже почти заполнен.

Об этом пишет kp.ru.

Госпиталь рассчитан на 160 мест. Там работают девять квалифицированных врачей.

«Открытие второй площадки на базе терапевтического корпуса связано с растущим количеством заболевших», — сообщает главный врач городской больницы Первоуральска Виктор Долгушин.

Общая наполняемость двух госпиталей Первоуральска — 308 пациентов. Всего коек — 320.

Как ранее сообщал портал URA.RU, в Новом Уренгое готовятся открыть дополнительный госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией.

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