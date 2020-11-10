Больницу в Первоуральске перепрофилировали под госпиталь для пациентов с COVID-19
Об этом пишет kp.ru.
Госпиталь рассчитан на 160 мест. Там работают девять квалифицированных врачей.
«Открытие второй площадки на базе терапевтического корпуса связано с растущим количеством заболевших», — сообщает главный врач городской больницы Первоуральска Виктор Долгушин.
Общая наполняемость двух госпиталей Первоуральска — 308 пациентов. Всего коек — 320.
Как ранее сообщал портал URA.RU, в Новом Уренгое готовятся открыть дополнительный госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией.