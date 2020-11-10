В России запущен портал-навигатор по нацпроектам

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Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил о запуске портала-навигатора по национальным проектам в стране.
В России запущен портал-навигатор по нацпроектам
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«Сегодня мы запускаем портал национальныепроекты.рф. Его отличительная особенность — это персональный подход к каждому жителю нашей страны. И самое важное — обратная связь с правительством», — приводит ТАСС его слова.

Чернышенко отметил, что обратная связь важна для достижения выполнения эффективных мероприятий, заложенных в национальных проектах.

Ранее Счётная палата сообщила, что расходы федерального бюджета России на реализацию национальных проектов и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в январе — октябре 2020 года исполнены на 70,2%, что составляет почти 1,6 трлн рублей.

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