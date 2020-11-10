В Хабаровске задержан открывший стрельбу в гостинице мужчина

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В управлении Росгвардии по Хабаровскому краю во вторник, 10 ноября, сообщили, что мужчина, устроивший стрельбу в одной из гостиниц Хабаровска, задержан.
В Хабаровске задержан открывший стрельбу в гостинице мужчина
  • РИА Новости

Об этом пишут «Известия».

«Около восьми часов утра в дежурную часть вневедомственной охраны Росгвардии поступила информация о том, что в гостинице, расположенной на улице Воронежской, находится неизвестный мужчина с ружьём», — говорится в сообщении.

По словам охранника гостиницы, один из постояльцев в своём номере выстрелил из ружья в телевизор. После этого он спустился на улицу и оставил огнестрельное оружие в машине, взяв с собой пару охотничьих ножей.

В ресторане гостиницы, куда он пришёл с ножами, его задержали прибывшие на место сотрудники Росгвардии. В процессе задержания мужчина оказал сопротивление. В его автомобиле были обнаружены обрез ружья и более 100 патронов различного калибра.

В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что сотрудники ОВД установили личности четырёх погибших в результате стрельбы во время вечеринки в квартире в Екатеринбурге.

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