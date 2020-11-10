В Мурманске состоится онлайн-форум «iМурманск»

В Мурманске 17 ноября состоится онлайн-форум «iМурманск», посвящённый бизнесу, инновациям и карьере будущего.

Об этом сообщает Nord-News.

Организатором форума выступает центр поддержки предпринимательства региона в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Главная тема мероприятия — трансформация офлайн-бизнеса в онлайн — в 2020 году стала актуальной как никогда. Главная цель — представить современное поле уже состоявшихся бизнес-проектов, успешно работающих в онлайн-формате, предложить участникам помощь в реализации собственных идей. Участникам также предстоит обсудить построение глобального бизнеса из регионов России, карьеру в конкурентном мире, правовые аспекты, перспективы развития бизнеса в будущем», — заявляют организаторы форума.

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