В Оренбургской области рассказали о числе обращений в Роспотребнадзор из-за коронавируса

В Оренбургской области в октябре 2020 года жители более 5 тыс. раз обращались в Роспотребнадзор за консультацией по вопросам, связанным с COVID-19.

Как передаёт RIA56, об этом 10 ноября сообщили в региональном управлении ведомства.

Чаще всего специалисты разъясняли моменты, связанные с получением документов во время болезни. Также оренбуржцы обращались с вопросом об ограничительных мерах и их сроках.

Отдельно специалисты отметили обращения, связанные с возобновлением авиасообщения.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Роспотребнадзоре по Калининградской области рассказали о различиях между симптомами COVID-19 и гриппа.