В Оренбургской области рассказали о числе обращений в Роспотребнадзор из-за коронавируса
- РИА Новости
Как передаёт RIA56, об этом 10 ноября сообщили в региональном управлении ведомства.
Чаще всего специалисты разъясняли моменты, связанные с получением документов во время болезни. Также оренбуржцы обращались с вопросом об ограничительных мерах и их сроках.
Отдельно специалисты отметили обращения, связанные с возобновлением авиасообщения.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Роспотребнадзоре по Калининградской области рассказали о различиях между симптомами COVID-19 и гриппа.